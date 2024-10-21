Москва, 21 октября, 2024, 13:12 — ИА Регнум. В России растёт производство химических веществ и химических продуктов. За 8 месяцев 2024 года объем производства в отрасли увеличился на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росстат.

Himprom.com Химическое производство

Развитие химической отрасли чрезвычайно важно для страны. Так, например, новые составы из композитов и полимеров незаменимы для успешного развития отечественной промышленности и укрепления технологического суверенитета. Поэтому для ускоренного развития химпрома в России реализуется стратегическая инициатива «Развитие производств новых материалов». А для того, чтобы выпускать больше полезных химических соединений, ускорить научные разработки, улучшить работу и повысить конкурентоспособность на рынке, уже более шести тысяч компаний вступили в нацпроект «Производительность труда».

«Очень важно сказать о том, что в результате реализации проекта в экономику страны эти предприятия добавили более 318 миллиардов рублей ВВП, что в 10 раз больше суммы инвестиций, выделенной государством на реализацию национального проекта», — отметил гендиректор Федерального центра компетенций (ФЦК) Николай Соломон.

И таких результатов удается достичь, имея в распоряжении те же ресурсы.

«Не требуется дополнительных кадров, чтобы справляться с текущей ситуацией. Нужно максимально использовать те ресурсы, которые имеются в распоряжении предприятий. Не нужно устраивать гонку зарплат — она ни к чему не приведёт. Нужно заинтересовывать персонал в улучшении тех процессов предприятия, в которых они повседневно трудятся и получают удовольствие», — добавил Соломон.

Вступая в нацпроект, его участники увеличивают производительность труда в среднем на 30% и более. Например, московской компании «Аравия» при поддержке экспертов ФЦК удалось более чем в два раза увеличить объем выпуска кремов — с 32 до 65 кг на человека в смену.

Раньше на участке, где упаковывали банки с кремом в коробки, тратили до восьми часов в смену на перепроверку. Иногда упаковщик случайно мог положить не то количество продукта. Для того, чтобы избежать подобных ошибок, производитель проверял каждую коробку и упаковывал заново. Эксперты нацпроекта предложили купить весы и вмонтировать их в столы упаковщиков. Теперь достаточно просто взвесить коробку с продукцией, чтобы убедиться, что всё правильно.

Такие инструменты бережливого производства, как организация информационного центра, система эффективной работы оборудования, эффективное производственное планирование и многие другие, очень помогли предприятию, поделился учредитель компании «Аравия» Олег Востриков.

К примеру, на заводе внедрили систему WMS — программное решение, которое оптимизирует управление складами на всех этапах: от поступления и хранения до комплектации, упаковки, отгрузки, отслеживания запасов и всех промежуточных операций.

«WMS позволила складу более качественно и эффективно собирать заказы. Система показывает, в какой ячейке лежит нужный к сбору продукт, и это значительно снижает сроки сборки заказа. Также на базе 1С создается отчет, куда WMS автоматически выгружает сведения о сроках годности продукта. Все это уменьшило время подготовки заказов для интернет-магазина на 65%, с шести часов до двух часов, а время сборки заказа сократилось вдвое — до одного часа, а излишние запасы уменьшились на 30%», — подчеркнул старший руководитель проекта ФЦК Андрей Хайдуров.

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На треть увеличила производство продукции подмосковная компания «Август» — один из крупнейших в стране производителей химсредств защиты растений.

Производство средств для уничтожения насекомых-вредителей — достаточно трудоемкий процесс. Из-за большой номенклатуры предприятие тратило до 63 часов в месяц на переход с одного вида продукции на другой. С экспертами нацпроекта компании удалось более чем в полтора раза сократить время промывки. Теперь операторы подготавливают оборудование к работе одновременно на трех этажах производственного цеха. Благодаря этому у компании появилось дополнительно 25 часов в месяц на выпуск продукции.

«Эксперты ФЦК не только обучили наших специалистов, но и показали нам, как работать с новыми инструментами. Двое сотрудников получили сертификаты тренеров. И после того, как мы обучили основам бережливого производства почти весь производственный персонал, распространение культуры непрерывных улучшений проходит практически беспрепятственно», — отметил директор завода компании «Август» Владимир Свешников.

Предприятие работает круглосуточно, поэтому процесс пересменки также стандартизировали — сотрудники сразу начинают свой рабочий день с производства продукции, а не выяснения статуса окончания работы предыдущей смены. Это позволило получить 11 дополнительных суток для производства товара на год.

Сотрудников вовлекли также в культуру постоянных улучшений. За внедренное рационализаторское предложение автору выплачивается премия.

А в Ленобласти предприятие «Полипласт Северо-запад» в полтора раза смогло увеличить выпуск промышленной химии. Одновременно на треть выросли объемы производства жидких комплексных добавок для бетона и сухих строительных смесей.

К примеру, для быстрого изготовления реагентов там переоборудовали одно из помещений в тёплый склад для хранения готовой продукции и сырья. Теперь его не нужно разогревать перед использованием.

«Эксперты ФЦК помогли нам оптимизировать производственные процессы, чтобы удовлетворить растущий спрос и увеличить объемы выпуска», — отметил гендиректор компании Алексей Щелканов.

Эти и другие методы повышения эффективности работы предприятий участники отрасли обсудили на VI Федеральном форуме «Производительность 360» в «Сколково».

«В центре повестки — творческая, открытая дискуссия об использовании уникального опыта, накопленного в ходе реализации национального проекта «Производительность труда», уже в новом нацпроекте «Эффективная и конкурентная экономика», который стартует в 2025 году», — напутствовал участников президент Владимир Путин.

Итогом форума стали готовые решения для вовлечения сотрудников компаний в культуру улучшений и развития бизнеса.

«Инвестиции в сотрудников всегда окупаются, если они сделаны правильно, в правильном направлении. И отдача от инвестиций — это и мотивация персонала, и вовлеченность, и развитие компетенций. А как итог — повышение производительности и эффективности компаний», — подчеркнула заместитель гендиректора ФЦК по обучению, руководитель Академии производительности Ирина Жук.

Как сообщало ИА Регнум, по нацпроекту «Производительность труда», который реализуется по решению Владимира Путина, компании получают экспертную поддержку для совершенствования управления, производства, логистики и сбыта своей продукции.

Эксперты федерального и региональных центров компетенций помогают внедрить бережливые технологии для увеличения объемов выпуска продукции и улучшения ее качества в целях скорейшего импортозамещения.