Москва, 21 октября, 2024, 10:48 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Заседание комитета состоялось 21 октября.

Планируется, что Госдума рассмотрит проект бюджета на заседании 24 октября.

Проект федерального бюджета сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития, согласно которому в период с 2025 по 2027 год экономическая динамика будет придерживаться умеренной траектории развития в 2,5–2,8% ВВП.

Согласно плану, в 2025 году доходы федеральной казны вырастут до 40 трлн 296 млрд рублей. Этот показатель почти на 12% больше, чем в 2024 году. Отмечается, что доля нефтегазовых поступлений возрастёт до 73%.

В 2025 году федеральные расходы вырастут до 41 трлн 469,5 млрд рублей. За счёт этого дефицит составит около 0,5% ВВП. При этом значительная доля ресурсов заготовлена для реализации национальных проектов.

На 2026 год доходы прогнозируются на уровне 41,841 трлн рублей, на 2027 год — 43,154 трлн рублей, расходы — 44,022 трлн рублей и 45,915 трлн рублей соответственно.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября правительство одобрило проект федерального бюджета РФ на период с 2025 по 2027 год. В Госдуму на рассмотрение документ внесли 1 октября.

В качестве одних из приоритетных задач в бюджете обозначены адресная поддержка беременных женщин и семей с детьми, поддержка направленных на повышение рождаемости региональных демографических программ, повышение уровня пенсионного обеспечения и помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

На финансирование 19 национальных проектов в течение трёх лет планируется выделить более 18 трлн рублей, на финансовую поддержку регионов — по 3,3 трлн рублей ежегодно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый федеральный бюджет на ближайшие три года тщательно спланирован и ориентирован на поддержание атмосферы, при котором будут сохраняться высокие темпы развития в стране. Представитель Кремля подчеркнул, что увеличение трат на оборону не затронет другие важные сферы жизнедеятельности государства. По его словам, это сбалансированный, выверенный бюджет.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в федеральный бюджет в необходимом объёме должны быть заложены средства на реализацию новых национальных проектов. Также глава государства отметил важность устойчивости и сбалансированности не только бюджета РФ, но и всей системы государственных финансов для достижения национальных целей развития.