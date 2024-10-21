Москва, 21 октября, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Ограничение доступа к стриминговому сервису Twitch на территории России на данный момент не планируется, сообщили в Роскомнадзоре.

Silas Stein/Global Look Press

«Роскомнадзор не ограничивает доступ к стриминговому сервису Twitch», — приводит ТАСС сообщение службы.

Там добавили, что в планах ведомства нет введения ограничительных мер в отношении площадки.

Как передавало ИА Регнум, ранее Роскомнадзор отметил, что не собирается вводить ограничения против игровой платформы Steam. В Роскомнадзоре сообщили, что сервис удалил порядка 250 материалов по требованию ведомства, и ожидают удаление ещё 10 страниц с противоправном контентом.

Роскомнадзор 8 октября объявил об ограничении доступа к мессенджеру Discord на территории России. Повод для блокировки — нарушение требований законодательства, направленных на предотвращение использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для совершения таких преступлений, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации.

Позже ведомство сообщило, что не видит оснований для разблокировки Discord в ближайшем будущем.