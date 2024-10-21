Москва, 21 октября, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Российский паспорт, в котором застрял осколок, сохранил жизнь участнику спецоперации из Перми, 50-летнему Вячеславу, пишет KP.RU.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам пермяка, который служит в зоне СВО водителем, 3 октября он ехал на «буханке» в часть с тремя бойцами. По дороге машину начали преследовать три украинских дрона-камикадзе. Два из них российские бойцы смогли сбить, но третий всё же атаковал салон.

Сослуживцы Вячеслава получили ранения, водитель перевязал их, довёз до базы и передал медикам. Только добравшись в часть, он увидел в своём паспорте осколок, который пробил подсумок, военный билет и кошелёк, а также обложку, корку и три страницы паспорта.

«Остановился осколок только на странице с фотографией. Теперь пришло полное осознание всей глубины стихотворения Маяковского о советском паспорте», — рассказал Вячеслав.

Боец добавил, что за время службы в зоне спецоперации с ним произошло немало разных историй, но именно эту он никогда не забудет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее благодаря паспорту, лежавшему в нагрудном кармане, остался жив боец 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Мангуст. Он рассказал, что в ходе атаки на позиции ВСУ почувствовал, как что-то ударило под бронежилет. Осколок кассетного боеприпаса, прилетевший в грудь бойцу, остановил документ.