Москва, 21 октября, 2024, 07:57 — ИА Регнум. Доверительные и дружеские отношения между президентом России Владимиром Путиным и президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном позволяют обсуждать самые серьёзные вопросы даже в неформальной обстановке. Об этом 20 октября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Артем Геодакян/РИА Новости Президент Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян

«Путина и президента Объединённых Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда объединяют очень конструктивные, тесные, доверительные, давние и дружеские отношения», — отметил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, в Telegram-канале которого опубликованы кадры разговора.

Таким образом Песков ответил на вопрос, почему встреча глав двух государств прошла в неформальной обстановке в резиденции президента России в Ново-Огарёво.

По его словам, при таком формате лидеры государств пользуются случаем, чтобы сказать несколько слов «под камеру». После этого у президентов появляется возможность для обсуждения серьёзных вопросов в частном порядке.

Как передавало ИА Регнум, президент ОАЭ прибыл в Россию 20 октября. Официальный же визит, в рамках которого Мухаммед бен Заид Аль Нахайян примет участие в саммите БРИКС в Казани, начнётся 21 октября.

На встрече с президентом ОАЭ Владимир Путин указал на рост товарооборота между ОАЭ и РФ за последние три года. При этом в последние семь месяцев товарооборот скорректировался в сторону понижения, что станет предметом для дальнейшего диалога, добавил Путин. Также глава российского государства поблагодарил президента ОАЭ за помощь в решении гуманитарных вопросов по украинскому кризису, в том числе в обмене пленными. Со своей стороны Мухаммед бен Заиль Нахайян отметил, что многие вопросы в отношениях между Россией и ОАЭ удаётся решать благодаря хорошим отношениям с президентом РФ.