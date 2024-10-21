Одесса, Украина, 21 октября, 2024, 07:06 — ИА Регнум. Яркое зарево над Одессой наблюдали жители города после прогремевшего мощного взрыва, сообщило 21 октября одесское интернет-издание «Думская».

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Также отмечается, что очевидцы видели столб дыма. По данным журналистов, информация о погибших и пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября стало известно о том, что в Одессе прогремели два взрыва и ещё несколько в Одесской области. В это время в регионе действовал режим воздушной тревоги. Кроме Одессы, взрывы были слышны в населённом пункте Раздельная и в городе Южное. Также поступала информация о появлении беспилотных летательных аппаратов.

1 октября мэр Одессы Геннадий Труханов также информировал о взрыве в городе, где сработала система противовоздушной обороны (ПВО) украинских формирований.