Петропавловск-Камчатский, 21 октября, 2024, 06:01 — ИА Регнум. Новые скважины бурят на Паужетской ГеоЭС в Камчатском крае впервые с 70-х годов. Это позволит региону уйти от дизельной генерации.

Правительство Камчатского края

По словам губернатора Камчатки Владимира Солодова, пробурено уже две новые скважины, еще одна добуривается.

«Это позволит увеличить дебет пара и запустить второй агрегат на Паужетской геотермальной электростанции, увеличив полезный выпуск в два раза и, достигнув полного обеспечения, покрыть потребность в электроэнергии за счет возобновляемых источников. Напомню, сейчас значительная часть электроэнергии производится за счет дизеля и автономной генерации. Будем отходить от этого и переходить на экологически безопасное средство производства электроэнергии», — отметил глава региона.

Паужетская ГеоЭС на Камчатке представляет собой геотермальную электростанцию с прямым использованием пара. Её установленная мощность — 12 МВт. Геотермальный теплоноситель добывается из скважин, пробуренных на Камбальском месторождении парогидротерм.