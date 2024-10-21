Черкассы, Украина, 21 октября, 2024, 04:15 — ИА Регнум. Священнослужитель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Нектарий, которого избили во время силового захвата храма в городе Черкассах, находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артём Дмитрук, который покинул страну из-за преследований.

ИА Регнум Больница

Он напомнил, что в нападении на Архангело-Михайловский собор участвовали сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), которую поддерживает киевский режим.

"Инок УПЦ Нектарий, которого забили псы ПЦУ-Зеленского в соборе Черкасс, находится в больнице в тяжелом состоянии", – написал депутат в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября появилась информация, что в Черкассах люди в масках открыли стрельбу по прихожанам Архангело-Михайловского собора и распылили перцовые баллончики. В результате силового захвата пострадали как минимум 26 человек. В основном люди получили ожоги слизистых от газовых баллончиков. Кроме того, у некоторых пострадавших врачи выявили переломы.

При этом не менее 12 человек оказались в больнице. Среди госпитализированных был митрополит Черкасский и Каневский Феодосий. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и ожоги роговицы обоих глаз, а также кожных покровов.

Несмотря на плохое состояние здоровья к Феодосию в больницу пришли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) с документом, требующим усилить его арест. В Черкасской епархии заявили, что киевский режим делает это, чтобы помешать митрополиту видеться со своей паствой и защищать верующих от бесчинства местных властей.

Заместитель председателя Синодального отдела Московской патриархии Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал нападение на храм в Черкассах вопиющим актом терроризма. Он отметил, случившееся говорит о том, что преследования в отношении УПЦ усиливаются и приобретают всё более ожесточённые формы.

Артём Дмитрук предупредил, что в связи с историей захвата храма в Черкассах в рядах ВСУ назревает бунт. Украинские военные обращаются к депутату и говорят о своём желании оставить фронт для защиты верующих от гонений со стороны украинских властей.