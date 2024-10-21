Лондон, 21 октября, 2024, 03:53 — ИА Регнум. Британский инструктор, тренировавший солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), погиб во время военных учений в горах на юге Уэльса. Об этом 20 октября сообщает газета Telegraph.

Иван Шилов ИА Регнум Наемники на Украине

"Солдат британской армии, помогавший подготавливать украинские войска к боевым действиям против России, погиб во время ночных военных учений в Брекон-Биконсе", - уточняется в материале со ссылкой на минобороны Великобритании.

Учения проходили в трёх километрах от города Крикхауэлл, на учебном полигоне "Корт-и-Голлен". Речь идет о 35-летнем капрале Крисе Джилле, он проходил службу в четвертом батальоне десантно-диверсионного полка. По данным минобороны, Джилл погиб 16 октября во время некоего "инцидента", не связанного с боевыми действиями. Иных подробностей происшествия не сообщается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Великобритания и союзники в рамках многонациональной учебной операции Interflex и других программ подготовили на январь 2024 года свыше 38 тысяч военнослужащих ВСУ. Учебную операцию Interflex по подготовке украинских военных запустили в июне 2022 года. Она является крупнейшей программой военной подготовки на британской земле со Второй мировой войны.

В декабре 2023 года бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах заявил, что украинские военные не обучены даже азам стратегии и ввиду этого ВСУ не смогут грамотно распорядиться выделенными США средствами.

Как сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, в районе Суджи в Курской области зафиксировали появление нескольких десятков иностранных инструкторов Вооружённых сил Украины (ВСУ).