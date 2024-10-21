Москва, 21 октября, 2024, 03:38 — ИА Регнум. Россия в случае вероятного политического урегулирования по Украине будет настаивать на том, чтобы в его основе лежал Устав ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для документального фильма «МГИМО 80».

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

«Будем настаивать на том, что в основе эвентуального политического урегулирования — мы к нему по-прежнему пока ещё готовы — будет лежать Устав ООН», — сказал министр, слова которого 21 октября приводит ТАСС.

Он отметил, что необходимо опираться на весь документ в целом, а не на отдельные его статьи, которые Запад может использовать в своих интересах. Лавров напомнил, что после государственного переворота на Украине в 2014 году киевский режим запретил русский язык и начал гонения на Украинскую православную церковь (УПЦ).

При этом в Уставе ООН, как подчеркнул глава МИД, прямо говорится о неприкосновенности языка и религии. Он также заметил, что ещё раньше киевский режим своими действиями и недоговороспособностью обрушил территориальную ценность Украины.

Лавров также обвинил Запад в передёргивании принципа Устава ООН о территориальной ценности по отношению к Крыму, Донбассу и Новороссии. Он добавил, что власти Киева после 2014 года никак не представляли интересов жителей этих территорий, поскольку объявили об отмене русского языка.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией заявил, что Россия является исторической родиной Донбасса и Новороссии, а Украина намеревалась навсегда оторвать эти регионы от неё. Он пояснил, что после 2014 года ВСУ готовились к новой войне против юго-восточных территорий. По словам президента, одной из целей для нападения являлся Крым и другие российские регионы.

Путин также назвал развитие Донбасса и Новороссии одним из важнейших национальных приоритетов для России. Он добавил, что РФ делает всё, чтобы как можно скорее провести мирные восстановительные работы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

В середине июня глава МИД Румынии Луминица Одобеску на конференции в Швейцарии по украинскому кризису заявила, что основой для мира между Украиной и Россией могут стать только Устав ООН и принципы международного права. Она выразила мнение, что конфликт произошёл якобы из-за устаревшего понимания международных отношений.