Москва, 21 октября, 2024, 02:04 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал лживой версию, представленную в мемуарах бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, о переговорном процессе между РФ и Украиной в Стамбуле весной 2022 года. Об этом Лавров рассказал в опубликованном 21 октября интервью «АИФ».

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание, что британский экс-премьер в своих мемуарах отрицает причастность к срыву переговоров в Стамбуле. По словам Джонсона, украинская сторона никогда бы не согласилась на условия президента России Владимира Путина. Комментируя это, Лавров подчеркнул, что в Стамбуле условия главы российского государства не звучали, а за основу договорённостей был взят документ, представленный украинской делегацией.

Также Джонсон в своих мемуарах пожаловался на то, что на переговорах в Москве его якобы специально усадили у камина, чтобы «заставить потеть» и оказать физиологическое давление. Лавров высмеял это утверждение и заявил, что переговоры проходили в благоприятных условиях, а для разговора была создана уютная и доверительная атмосфера.

«Он эксцентрик… Это вписывается в его эксцентричный образ. Борис Джонсон славится экстравагантными действиями, да и соврать может легко», — отметил Лавров.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года в Стамбуле российская и украинская делегации пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и о гарантиях безопасности. От достигнутых договорённостей киевский режим отказался. В июне 2023 года Путин на встрече с руководителями стран Африки продемонстрировал проект стамбульского договора, в котором были учтены различные положения, в том числе регулировалась численность украинских вооружённых сил.

В ноябре 2023 года депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия рассказал, что российско-украинские переговоры сорвал Джонсон, который убедил Киев отказаться от уже достигнутой договорённости и продолжать боевые действия.

28 сентября 2024 года Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН отметил, что каждый срыв переговоров с Россией приводит к утрате Украиной территорий.