Москва, 21 октября, 2024, 01:01 — ИА Регнум. Россия готова работать с любой администрацией Соединённых Штатов Америки, но только на основе взаимного уважения и равноправия, чего российская сторона на данный момент не наблюдает. Об этом глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил в опубликованном 21 октября интервью «АИФ».

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

«Независимо от исхода выборов, мы будет оставаться для Соединённых Штатов если не врагом, то точно противником. В любом случае — конкурентом», — напомнил Лавров.

По его словам, американская доктрина предусматривает недопустимость того, что кто-то может стать сильнее США. При этом глава МИД обратил внимание, что в последнее время доля США в мировом ВВП неуклонно снижается, в то время как доля Китая и Индии в частности и межгосударственного объединения БРИКС в целом неуклонно растёт.

Сергей Лавров отметил, что российская сторона готова работать с любой американской администрацией, но только на условиях взаимного уважения и равноправия. На данный же момент Россия не наблюдает признаков, которые могли бы указывать на возможность возобновления разговора.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Соединённые Штаты напрямую вовлечены в конфликт на Украине, чем проявляют неприкрытую враждебную позицию по отношению к РФ. По его словам, в период президентства Джо Байдена российско-американские отношения после десятилетий давления со стороны Вашингтона дошли до точки надрыва.