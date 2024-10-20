Москва, 21 октября, 2024, 00:34 — ИА Регнум. Слова президента США Джо Байдена о готовности Вашингтона вести диалог с Россией о сокращении ядерного оружия (ЯО) «без предварительных условий» являются обманом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

«Это всё от лукавого. Призыв разговаривать о стратегической стабильности, о контроле над ядерными вооружениями «без предварительных условий» — обман!» — сказал министр, слова которого приводит aif.ru.

Он отметил, что желание вести переговоры «без предварительных условий» означает, что США оставляют за собой право в своих доктринальных документах объявлять Россию врагом. По словам Лаврова, Вашингтон сможет официально заявлять, что его целью является нанесение Москве «стратегического поражения» на поле боя.

Глава МИД напомнил, что такой же вариант диалога США предлагают и Северной Корее. Министр также подчеркнул, что переговоры о контроле над вооружениями должны вестись на основе взаимного уважения и признания.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября Байден заявил о готовности США к переговорам с Россией, Китаем и КНДР на тему сокращения ядерных вооружений «без предварительных условий». Он также указал на необходимость снижения ядерных рисков на фоне современных вызовов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в условиях конфликта на Украине с вовлечением ядерных держав в противостояние России невозможно говорить о сокращении ЯО без увязки этого вопроса с другими аспектами безопасности. Вместе с тем он уточнил, что Москва считает, что такие контакты необходимы.

Политолог Владимир Корнилов в беседе с ИА Регнум выразил мнение о том, что слова Байдена о готовности обсуждать ядерное разоружение с Россией, Китаем и КНДР не повлияют на предвыборную кампанию в США, где до выборов осталось не так много времени. Он добавил, что в ближайшие недели вопросы о ЯО не будут решающими и определяющими.