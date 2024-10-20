Штат Пенсильвания, США, 20 октября, 2024, 22:48 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в рамках предвыборной кампании и тура по Пенсильвании испытал себя в роли сотрудника сети ресторанов быстрого питания McDonald’s. Мероприятие 20 октября транслировал YouTube-канал американского журнала Forbes.

Evan Vucci/AP/TASS

В Фистервил-Тревосе политик-республиканец посетил один из ресторанов, приготовил несколько порций картофеля фри, выдал посетителям несколько заказов и пообщался с избирателями.

«Я никогда не забуду этот опыт. Теперь я знаю, как это делать, и это очень хорошо», — заявил Трамп.

Также он поздравил свою соперницу на предстоящих выборах, кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис с 60-летием и допустил, что, возможно, подарит ей цветы или картошку фри.

Как передавало ИА Регнум, ранее журналисты телеканала CNN предположили, что Трамп посещением ресторана McDonald’s хочет перебить обсуждение биографической детали Харрис, заявившей, что в молодости работала помощником повара в ресторане быстрого питания. По словам Трампа, никаких данных, свидетельствующих об этом, не существует.

По мнению американского предпринимателя Илона Маска, возможная победа кандидата от Демократической партии на предстоящих президентских выборах может привести к концу демократии в США, запрету свободы слова и выбора.

Выборы президент США пройдут 5 ноября.