Нижний Новгород, 20 октября, 2024, 21:18 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Динамо» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 4:0.

РИА Новости/Григорий Соколов

В первом тайме футболисты «Динамо» дважды реализовали пенальти. На четвёртой минуте отличился нападающий Константин Тюкавин, а на 38-й забил полузащитник Артур.

После перерыва динамовцы довели счёт до разгромного, отправив в ворота соперника ещё два мяча. Точные удары на счету защитника Фабиана Бальбуэны на 62-й минуте и форварда Ярослава Гладышева на 89-й.

На сегодняшний день «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 23 очка после 12 матчей. «Рубин» располагается на седьмой строчке с 15 очками.

Как сообщало ИА Регнум, «Оренбург» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:2. «Оренбург» смог уйти от поражения благодаря дублю форварда Химми Марина.

19 октября московский ЦСКА одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Тамерлан Мусаев.