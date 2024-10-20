Ковров, Владимирская область, 20 октября, 2024, 19:56 — ИА Регнум. В Коврове Владимирской области мать оставила маленького ребёнка в квартире без еды и воды, а после обнаружения тела выбросила его в коробке на одной из улиц города. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе управления СК РФ по региону.

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Труп малыша 2023 года рождения обнаружили двумя днями ранее на участке местности в районе улицы Восточной. На место происшествия оперативно прибыли следователи, которые установили личность ребёнка и позднее задержали по подозрению в преступлении его мать 2005 года рождения.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения», — указано в Telegram-канале ведомства.

Следователи начали допрашивать родственников и иных свидетелей, а также изучать условия жизни и воспитания погибшего. Причину смерти точно установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре в столице Бурятии обнаружили тело новорождённого младенца. Его нашли в выгребной яме туалета частного дома в Советском районе Улан-Удэ. В смерти ребёнка подозревают его мать, которая скрывала от родителей беременность. Родив ребёнка, она оставила его в выгребной яме. В отношении женщины возбудили уголовное дело об убийстве.