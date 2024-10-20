Анкара, 20 октября, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции продолжают расследование причин смерти 57-летней россиянки Маргариты Караджи, погибшей при странных обстоятельствах. Об этом сообщило издание OrduGazete.

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«Причина смерти Караджи пока не установлена <…> Точная причина инцидента будет ясна после завершения расследования», — говорится в публикации.

Женщину 19 октября похоронили на кладбище в турецком посёлке Хатипли. В церемонии участвовали родственники из России и Турции, глава регионального отделения Народно-республиканской партии Бюлент Акпынар, а также многие другие. Молитвы при погребении читал протестантский пастор Том Скотт.

Как передавало ИА Регнум, полиция обнаружила тело пропавшей россиянки 15 октября в провинции Орду. В связи с её гибелью возбудили уголовное дело, была назначена судебная экспертиза.

Женщина была замужем за турком и жила в районе Алтынорду портового города Орду. Она вышла из дома 8 октября и пропала. Полиция начала масштабные поиски. Родственники обращались за помощью, в том числе в соцсетях.