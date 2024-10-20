Тель-Авив, Израиль, 20 октября, 2024, 19:28 — ИА Регнум. В боях в секторе Газа погиб полковник бронетанковых войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)Эхсан Дакса. Об этом 20 октября сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале.

Global Look Press/Taher Abu Hamdan/XinHua

Отмечается, что 41-летний Дакса был командиром 401-й бронетанковой бригады. Он погиб в бою на севере сектора Газа.

Как сообщало ИА Регнум, израильская авиация в ночь на 19 октября нанесла удар по палестинскому лагерю беженцев Джебалия, расположенному в трёх километрах от одноимённого города на севере сектора Газа. Погибли по меньшей мере 33 человека, более 50 пострадали.

Кроме того, как минимум 73 человека погибли в результате ударов, которые ВВС Израиля нанесли по городу Бейт-Лахия, расположенному на севере сектора Газа. В результате бомбардировки полностью уничтожен жилой квартал.

Минздрав Газы назвал ситуацию на севере анклава катастрофической. По данным ведомства, с октября 2023 года жертвами эскалации конфликта стали уже 42,5 тыс. палестинцев, 99,6 тыс. человек пострадали, более 10 тыс. человек числятся пропавшими без вести.