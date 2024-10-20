Варшава, 20 октября, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Власти Польши нарушили табу в отношении украинцев, начав обращать внимание на образ жизни беженцев. Об этом 20 октября сообщила газета «Взгляд».

Global Look Press/Christoph Soeder/dpa

Издание утверждает, что критика в адрес Украины и её граждан до сих пор была запретной темой для европейских политиков. Однако военные элиты Польши недовольны тем, что живущие в стране украинцы не желают отправляться на фронт. Вследствие назревшего раздражения польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш нарушил молчание и начал негативно высказываться о беженцах из соседней страны.

«Это факт, что наше общество в шоке от молодых людей с Украины, которые ездят на лучших машинах, проводят свои выходные в пятизвездочных отелях. И это несправедливо по отношению к полякам, которые вносят свой вклад в здравоохранение, пособия, образование для украинцев, не говоря уже о поставках оружия и другой помощи», — приводит газета слова чиновника.

Как передавало ИА Регнум, ранее Косиняк-Камыш заявил, что Европейский совет и НАТО без какого-либо энтузиазма отнеслись к «плану победы» главы киевского режима Владимира Зеленского. Он отметил, что документ не преследует целью урегулирование конфликта и «не является ярким выразительным светом в конце тоннеля», способным изменить существующую реальность.

Косиняк-Камыш не раз негативно высказывался о поведении украинцев в Польше. По его словам, беженцы с Украины нагло пользуются поддержкой Варшавы: они приезжают в страну, получают деньги и возвращаются с ними к себе на родину, что очень раздражает простых поляков.

В конце июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что украинцев, живущих в Европейском союзе, нужно вынудить вернуться к себе в страну. В сентябре он призвал ЕС остановить выплату пособия украинским беженцам. Дипломат добавил, что Варшава уже прекратила такие выплаты.