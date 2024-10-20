Москва, 20 октября, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Одним из приоритетов Москвы стало развитие сети трамвайных маршрутов. Об этом 20 октября заявил мэр столицы Сергей Собянин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По его словам, с момента запуска нового маршрута № 2 месяц назад на нём совершено больше 150 тыс. поездок. Трамваи стали курсировать от 3-й Владимирской улицы через метро «Шоссе Энтузиастов», «Авиамоторная», «Площадь Ильича», улицу Сергия Радонежского, Андроньевскую площадь и Костомаровский мост до Курского вокзала.

«Пассажиров перевозят самые современные трамваи «Витязь-Москва». Интервал движения составляет 10 минут, а время в пути между конечными остановками — 30. С запуском новой линии также восстановили движение трамваев по улицам Рогожский Вал, Большой Андроньевской и Волочаевской», — написал он в Telegram-канале.

Сейчас в Москве работают 35 трамвайных маршрутов. В следующем году должен открыться новый участок путей по проспекту Академика Сахарова, который соединит площадь трёх вокзалов с действующими путями на Бульварном кольце. Также началось восстановление трамвайных путей на Трифоновской улице.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве на улице Шаболовке отремонтируют трамвайное депо имени П. Л. Апакова, которому исполнилось 115 лет. Там планируется расширить проезд, проложить более трёх километров путей и заменить кабельные линии. Помимо этого, в будущем в нём установят современные станки для обточки колёс трамвая.