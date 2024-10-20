Гавана, 20 октября, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Власти Кубы с третьей попытки не смогли запустить энергосистему страны, вышедшую из строя после блэкаута. Об этом 20 октября сообщило агентство Reuters.

AP/TASS

«Третий сбой в работе сети знаменует собой серьезную неудачу в усилиях правительства по быстрому восстановлению электроснабжения», — сказано в материале.

В министерстве энергетики Кубы назвали процесс восстановления энергосистемы сложным.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября на ТЭЦ в городе Матансасе произошла авария, вызвавшая полное отключение электроэнергетической системы страны. Частичная генерация после отключения велась с электростанции Energas. Удалось восстановить подачу энергии в локальных сетях провинций Вилья-Клара, Ольгин, Гранма и Гуантанамо.

Посольство РФ в Гаване на фоне полного отключения электроэнергии на Кубе призвало российских туристов сохранять спокойствие и следовать указаниям властей. В диппредставительстве отмечали, что точных сроков восстановления подачи электричества нет.

19 октября на Кубе произошло повторное отключение электричества.