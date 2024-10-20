Москва, 20 октября, 2024, 18:23 — ИА Регнум. В Москве реорганизуют более 230 га по семи проектам комплексного развития территорий, которые были опубликованы с июля по сентябрь текущего года. Об этом 20 октября сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы Проектное решение

«По ним планируется строительство 5,6 млн кв. м различной недвижимости. Это будут не только жилые, но и деловые микрорайоны с новыми дорогами, благоустроенными дворами и пешеходными бульварами. В результате будет создано более 37 тыс. рабочих мест», — процитировал Ефимова официальный портал мэра Москвы.

Территории расположены в Западном, Северном, Юго-Западном и Троицком административных округах. Правообладателям расположенных на них объектов недвижимости город предложил заключить договор о КРТ.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, на реорганизуемых участках построят 2,3 млн кв. м жилья, из них более 102,4 тыс. кв. м — под программу реновации и другие городские нужды. 3,3 млн кв. м застройки придутся на общественно-деловую недвижимость.

Самым крупным из семи стал проект реорганизации трёх участков бывшей промзоны «Магистральные улицы» общей площадью 73,62 га. На них возведут более 3,2 млн кв. м недвижимости и создадут свыше 35,5 тыс. рабочих мест.

Как сообщало ИА Регнум 18 октября, в районе Хорошево-Мневники на неэффективно используемом участке в рамках проекта КРТ возведут новостройки по программе реновации. Планируется возвести более 45 тыс. кв. м современного жилья. На первых этажах разместят инфраструктурные объекты. На прилегающих территориях обустроят улично-дорожную сеть, установят детские и спортивные площадки.