Кишинёв, 20 октября, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Очереди на избирательных участках в России, на которых граждане Молдавии голосуют 20 октября на выборах, созданы искусственно, заявили в пресс-службе МИД Молдавии.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

«Ссылаясь на большое количество избирателей на двух избирательных участках, министерство иностранных дел отмечает, что предвидело возможность скопления людей в результате попыток организовать незаконную доставку избирателей на избирательные участки», — заявило ведомство.

По его данным, некоторые структуры якобы доставляли граждан Молдавии в отделения посольства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3924067" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> К посольству Молдавии в Москве пришли граждане республики, чтобы проголосовать на референдуме

Ведомство подчеркнуло, что считает очереди на двух избирательных участках в Москве «искусственно созданными». Цель организаторов очередей в том, чтобы «поставить под угрозу избирательный процесс». МИД добавил, что считает недопустимым незаконный подвоз избирателей на участки.

«Уточняем, что избирательные участки в Москве оборудованы максимальным количеством избирательных бюллетеней — 5 тыс. на каждый участок», — отметили в министерстве, пояснив, что приняли такое решение из соображений безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, в Молдавии 20 октября проходят выборы президента и референдум о вхождении республики в ЕС. В самой Молдавии избирательным правом обладают 3,3 млн человек.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 16 октября сообщила, что в России живёт примерно полмиллиона граждан Молдавии. При этом в России молдавские власти открыли только два избирательных участка, в каждом из которых имеется не более 5 тыс. бюллетеней. Оба участка расположены в Москве, и люди едут голосовать со всей России. Утром на одном из них у молдавского посольства образовалась огромная очередь.

К настоящему моменту на выборах проголосовали 45% избирателей. Выборы признаны состоявшимися, поскольку явка преодолела барьер в 33,3%.

Один из кандидатов — экс-премьер-министр Молдавии Василий Тарлев заявил, что выборы в республике проходят с нарушениями: в ряде больниц и клиник персонал массово собирает у пациентов бюллетени.

За пост президента Молдавии борются 11 кандидатов, включая действующего президента Майю Санду. Как отметила глава Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжела Караман, граждане почти в три раза активнее голосуют на выборах президента страны, чем на референдуме о евроинтеграции.