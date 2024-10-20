Москва, 20 октября, 2024, 17:12 — ИА Регнум. На данный момент 15 государств рассматриваются в качестве стран — партнёров межгосударственного объединения БРИКС. Об этом 20 октября рассказал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Станислав Красильников/ Фотохост-агентство brics-russia2024.ru Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

По его словам, лидеры стран — участниц БРИКС, скорее всего, в ходе саммита определятся с группой государств, которые могли бы стать государствами — партнёрами организации на первом этапе.

«В настоящее время рассматриваются 15 государств, которые по многим параметрам — по влиянию на региональные, международные дела и по другим параметрам — подходят, чтобы мы могли бы рассмотреть их в качестве партнёров», — заявил Ушаков в интервью Первому каналу.

Помощник президента РФ уточнил, что сразу принимать огромное количество стран в БРИКС является нелогичным, так как это сделает объединение «аморфной и неработающей» структурой.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября президент России Владимир Путин заявил, что практика показала, что расширение БРИКС — это правильный шаг, потому что оно повышает авторитет и влияние организации в мире. Глава государства добавил, что это уже видно.

При этом российский лидер отметил, что для увеличения числа стран — членов объединения будет необходим консенсус. При этом Путин подчеркнул, что, расширяя БРИКС, нельзя сводить к минимуму эффективность всей работы организации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 октября назвал БРИКС привлекательным объединением для многих стран. Представитель Кремля отметил, что организация является более демократической, чем западные «замкнутые клубы».