Кирсанов, Тамбовская область, 20 октября, 2024, 17:12 — ИА Регнум. В Кирсанове Тамбовской области завершились аварийно-спасательные работы на месте обрушения в жилом доме. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба МЧС РФ.

МЧС России

«Сотрудники МЧС России спасли пять человек. Пострадали 16 человек, к сожалению, пять из них погибли. После осмотра врачами девять человек отправлены на амбулаторное лечение, два — госпитализированы. Жильцам из соседних подъездов спасатели помогают забрать необходимые вещи и медикаменты из квартир», — сказано в публикации.

В ведомстве отметили, что специалисты разобрали 300 кубометров разрушенных конструкций. К мероприятиям было привлечено более 150 человек и 35 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, утром 19 октября в Кирсанове взорвался газ в жилом доме № 29 на улице Коммунистической. Взрыв прогремел на четвёртом этаже. Затем вспыхнул пожар.

СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). При разборе завалов были обнаружены тела трёх погибших.

Кроме того, девять человек получили травмы, в том числе отравление угарным газом и ожоги верхних дыхательных путей. Вечером 19 октября сотрудники МЧС обнаружили при разборе завалов тело четвёртого погибшего. 20 октября было найдено тело пятого погибшего.