Вашингтон, 20 октября, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Вооруженный конфликт на Украине должен прекратиться в последнем квартале 2025 года. Об этом говорится в обновлённом прогнозе Международного валютного фонда (МВФ).

Александр Полегенько/ТАСС

В прогнозе прошлого года продолжение конфликта до конца 2025 года предполагалось при негативном сценарии. В обновлённой версии, опубликованной 18 октября, подобный вариант переведён в разряд базового сценария.

Негативный сценарий теперь предполагает завершение военных действий в середине 2026 года. Также МВФ указывает на весомые риски для Украины в вопросах энергобезопасности и продолжительности поддержки западными странами.

Отдельно указано, что из-за непрекращающегося конфликта в бюджете страны на 2025 год на оборону заложено больше средств, чем планировалось. а проблемы в социальной сфере и экономики с учётом темпов мобилизации уже привели к нехватке рабочей силы.

МВФ призвал Киев поддержать предлагаемый фондом пакет налоговых мер, а страны G7 — предоставить украинским властям стабильное длительное финансирование в размере 50 млрд долларов за счёт «экстраординарных займов».

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что спецоперация завершится до конца текущего года либо перейдёт в другую стадию с применением более широкого спектра оружия. При этом, по его словам, западные союзники киевского режима не готовы к такому развитию событий, в связи с чем Запад и Украина будут пытаться договориться о завершении конфликта на российских условиях.

Президент России Владимир Путин 18 октября отметил, что РФ заинтересована в скорейшем завершении украинского конфликта, но определять сроки — сложная и контрпродуктивная вещь. Страна стремится завершить конфликт миром как можно скорее, поскольку понимает, что он является «раздражителем» в мировых делах, добавил глава государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в сентябре, что специальная военная операция завершится тогда, когда Россия добьётся своих целей и сможет обеспечить безопасность и предсказуемость для будущих поколений.