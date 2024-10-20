Лондон, 20 октября, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Москва продолжает попытки связаться с экс-офицером ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией, но МИД Великобритании утверждает, что они якобы не хотят общаться. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин 20 октября в эфире телеканала «Би-би-си».

Global Look Press

Он отметил, что Скрипали являются гражданами РФ. Москва неоднократно направляла в Лондон просьбы официально и неофициально поговорить с ними, чтобы установить правду.

«Единственный ответ, который мы недавно получили от британского МИД, — это то, что они не хотят говорить с нами. И мы должны знать, правда ли это или нет», — процитировало Келина «РИА Новости».

Посол напомнил, что Россия направила следователям, которые ведут дело об отравлении Скрипалей, множество вопросов, но не на один из них не было ответа.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2006 года Скрипаля признали виновным в государственной измене за работу на британскую разведку. Суд приговорил его к 13 годам заключения, лишил воинского звания «полковник» и военных наград.

В июле 2010 года Скрипаля освободили в рамках обмена с США. Он после этого остался жить в Великобритании.

В марте 2028 года «Би-би-си» сообщил об отравлении Скрипаля и его дочери, проживавших в Солсбери. До завершения расследования в этом обвинили Россию. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не виновна и готова сотрудничать в расследовании. Но предложение не было принято.

В марте 2024 года официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Лондон впервые ответил на запросы Москвы по ситуации вокруг Скрипалей. Британская сторона отказалась комментировать ход расследования и заявила, что Юлия Скрипаль отклонила предложение Москвы о консульском содействии.