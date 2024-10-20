Москва, 20 октября, 2024, 15:17 — ИА Регнум. В Москве суд запретил владельцу квартиры на Алтуфьевском шоссе содержать в квартире не менее 20 кошек. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Прокуратура Москвы

Животные находились в маленькой прихожей без дневного света, доступа в другие комнаты у них не было. Мужчина не следил за здоровьем своих питомцев и их рационом питания. Попытки соседей решить ситуацию без вмешательства правоохранителей успехом не увенчались, так как собственник игнорировал их сообщения и звонки. Волонтёры не могли забрать животных, так как он не открывал дверь.

«В ходе прокурорской проверки органами контроля отобраны пробы воздуха в квартирном холле. Результат — концентрация аммиака превышает норму в девять раз. Кроме того, установлено, что кошки не вакцинированы, что несёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью человека, и объектам животного мира», — указано в Telegram-канале ведомства.

Бутырский межрайонный прокурор обратился в суд с иском о запрете содержания кошек в квартире и обязании собственника привести помещения в порядок. Суд требования удовлетворил. Под контролем прокуратуры животных забрали волонтёры, которые помогут найти им новый дом.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в Москве спасли собаку, запертую без воды и еды на одном из балконов многоэтажки. За помощью обратились жители дома на улице Академика Бакулева. По их словам, собака провела на балконе более двух дней. Прибывшие на место специалисты спасли животное через балкон соседней квартиры.