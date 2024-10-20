Москва, 20 октября, 2024, 15:56 — ИА Регнум. На Садовом кольце в Москве произошло возгорание винтажного ретроавтомобиля. Видеозапись инцидента в воскресенье, 20 октября, оказалась в распоряжении ИА Регнум.

Соцсети. Кадр из видео

На этих кадрах видно, как пассажиры покидают загоревшуюся машину и тушат её с помощью огнетушителей.

По информации МЧС Москвы, возгорание было ликвидировано в оперативном порядке, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 17 октября три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с перевозившем пиротехнику грузовиком в Амурской области. В результате ДТП обе машины загорелись.

На следующий день, 18 октября, число погибших в результате столкновения легковушки с гружённой фейерверками фурой в Амурской области выросло до четырёх человек. В ходе проливки и разбора сгоревших при аварии машин был обнаружен ещё один погибший.