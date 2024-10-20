Казань, 20 октября, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик приехал в Казань для участия в саммите БРИКС и провёл встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба главы региона.

Пресс-служба раиса РТ

Додик сообщил, что намерен развивать сотрудничество Республики Сербской и Татарстана.

«Хочу подтвердить высокий уровень нашей дружбы, а также необходимость развития сотрудничества. В самое ближайшее время мы сформируем рабочие группы, чтобы уточнить все шаги по реализации нашего плана взаимодействия», — сказал политик.

Как передавало ИА Регнум, саммит БРИКС состоится в Казани 22–24 октября. На мероприятие приглашены 36 иностранных лидеров. На сегодняшний день лидеры более 20 стран подтвердили своё участие в форуме. На саммит БРИКС приедут в том числе генсек ООН Антониу Гутерриш, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что готовность присоединиться к БРИКС и сотрудничать с объединением высказали более 30 стран. В этом году объединение расширилось: сейчас в него, помимо России, Индии, Китая, Бразилии и ЮАР, входят Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Саудовская Аравия, также заявку на вступление подала Малайзия.

16 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на то, что на саммит БРИКС аккредитовалось большее число участников, чем ожидалось изначально, сроки мероприятия увеличены не будут.