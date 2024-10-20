Нинбо, Китай, 20 октября, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над соотечественницей Миррой Андреевой в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Нинбо. Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счётом 6:0, 4:6, 6:4.

AP/TASS/Ahn Young-joon Дарья Касаткина

Касаткина ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми. На счету Андреевой ни одного эйса, пять двойных ошибок и четыре брейк-пойнта из семи.

В третьем сете Касаткина отыгралась со счёта 0:3. Она завоевала восьмой титул в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде.

На сегодняшний день Касаткина является 11-й ракеткой мира, а Андреева занимает 19-ю строчку мирового рейтинга.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября Касаткина победила представительницу Великобритании Эмму Радукану в четвертьфинале турнира WTA в Сеуле. Первый сет завершился со счётом 6:1 в пользу россиянки, а в начале второго британская спортсменка отказалась продолжать борьбу.

На следующий день в полуфинале Касаткина обыграла соотечественницу Диану Шнайдер, а в финале уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майе.