Вашингтон, 20 октября, 2024, 14:49 — ИА Регнум. США не видят сценария победы Украины, несмотря на отправку американской помощи в размере 175 млрд долларов. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Отмечается, что даже если на выборах в США победит действующий вице-президент Камала Харрис, а не бывший глава государства Дональд Трамп, американская администрация будет добиваться соглашения о прекращении конфликта.

По мнению автора, Вашингтон устроят любые условия мира, кроме сценария полной капитуляции Украины.

Также в статье подчёркивается, что внимание западных правительств вновь сосредоточено на ближневосточном конфликте, что сказывается на военной помощи Украине.

Автор констатирует, что за время конфликта Россия получила более эффективное оружие, наладила выпуск современных беспилотников, а Украина теряет людей и не может отбить территории.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября глава киевского режима Владимир Зеленский представил свой «план победы», первым пунктом которого является приглашение Украины в НАТО. Новый генсек альянса Марк Рютте в тот же день отметил, что пока преждевременно говорить о полной поддержке этого плана. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс обсудит отдельные аспекты этого документа. При этом сам Зеленский считает, что членство в НАТО — единственная альтернатива обладанию ядерным оружием для его страны.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к продолжению борьбы с НАТО и одержит в ней победу. Он уточнил, что НАТО воюет с Россией руками украинских бойцов, а киевский режим не жалеет их в интересах третьих государств.

Российский лидер также отметил, что ВСУ не в состоянии быстро менять программное обеспечение своих ударных вооружений и электронных средств подавления, а также не могут использовать высокоточные и дальние средства поражения, которых у них не имеется. При этом Путин подчеркнул, что, в отличие от украинских формирований, армия России сама воюет, сама создаёт военные продукты и программное обеспечение.

Британский журнал Prospect 9 октября написал, что ответственные за безопасность европейские чиновники считают, что Украина медленно проигрывает в конфликте с Россией. По их словам, РФ может продолжить свою тактику конфликта на истощение и впоследствии освободить ещё больше контролируемых сегодня киевским режимом территорий.