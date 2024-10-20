Орел, 20 октября, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Введённый на территории Орловской области режим ракетной опасности отменён. Об этом 20 октября сообщил губернатор Андрей Клычков.

Владимир Гердо/ТАСС

«Внимание! Отбой ракетной опасности в Орловской области», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее, в 11:47 мск, Клычков объявил о ракетной опасности в регионе. В связи с этим он рекомендовал жителям при нахождении дома укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а при нахождении на улице — проследовать в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 октября губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил в регионе красный уровень воздушной опасности из-за дронов. Он призвал граждан по возможности остаться дома и не подходить к окнам, а при нахождении на улице — зайти в ближайшее здание или другое укрытие.

В ночь на воскресенье, 20 октября, российские силы противовоздушной обороны уничтожили в общей сложности 110 украинских беспилотников над территорией РФ, из этого числа 43 дрона сбили над Курской областью, 27 — над Липецкой, 18 дронов — над Орловской, восемь — над Нижегородской, семь — над Белгородской, шесть — над Брянской и ещё один над Московской областью.