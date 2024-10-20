Вашингтон, 20 октября, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Американский журнал The National Interest включил российские танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» в пятёрку лучших танков в мире в 2024 году.

РИА Новости/Евгений Одиноков

«Российский танк Т-14 «Армата» может похвастаться необитаемой башней, а танк Т-90М «Прорыв» — это сильно модернизированная версия танка Т-90», — говорится в статье издания, опубликованной 19 октября.

Авторы материала отметили, что ни один список лучших современных танков не может обойтись без Т-14, разработанного «Уралвагонзаводом». В «Армате» экипаж из трёх человек более защищён за счёт того, что полностью находится в основном корпусе, а не в башне. Также у танка дистанционно управляемая пушка 2А82-1М с полностью автоматическим заряжанием.

Отмечается, что в список лучших также нельзя было не включить Т-90М. Президент РФ Владимир Путин во время посещения «Уралвагонзавода» дал высокую оценку этому танку. Его мощность и подвижность значительно улучшили при модернизации, а также оснастили дополнительной активной бронёй.

«У него принципиально новая башня, отличающаяся от серийного боевого модуля, и более мощный двигатель мощностью 1130 лошадиных сил <…> «Прорыв» оснащён 125-мм пушкой 2А46М-4, способной стрелять как стандартными боеприпасами, так и противотанковыми управляемыми ракетами», — говорится в статье.

Также журнал включил в топ-5 танков израильский Merkava пятой модификации, американский модернизированный M1A2 Abrams SEPv3 и южнокорейский K2 Black Panther («Чёрная пантера»). При этом издание не стало выбирать, какой из них лучший, отметив, что это невозможно определить на основании открытых данных.

Как передавало ИА Регнум, Путин при посещении «Уралвагонзавода» в феврале назвал Т-90М лучшим танком в мире. Он отметил, что так говорят российские танкисты, а также признают в рядах противника.

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в марте заявил, что «Армата» стоит на вооружении российской армии и намного превосходит по своим показателям другие танки. Он также отметил, что эта машина очень дорогая, а потому вряд ли её будут применять в ходе специальной военной операции на Украине.

Независимый военный эксперт Александр Храмчихин в беседе с ИА Регнум отметил, что в сложившихся условиях в зоне спецоперации применение Т-14 нецелесообразно из-за высокой стоимости. Для российских войск предпочтительней, чтобы поставили больше различных модификаций Т-90.