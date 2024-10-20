Москва, 20 октября, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Урегулирования молдавско-приднестровского конфликта может и не случиться, если победу на выборах президента Молдавии одержит действующая глава государства Майя Санду, так как она не настроена на конструктивный диалог и поиск компромисса. Об этом заявил в воскресенье, 20 октября, политолог, эксперт Финансового университета при правительстве России, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в разговоре с ИА Регнум.

РИА Новости/Родион Прока

Экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, баллотирующийся на пост молдавского лидера, заявил 20 октября, что в случае победы на выборах первая его поездка будет в Приднестровье.

Политолог рассказал, что для многих в Молдавии вопрос Приднестровья является первоочередным. И в этом отношении Стояногло разительно отличается от действующего президента и элиты, считает эксперт.

«Складывается ощущение, что нынешняя политическая элита и Майя Санду забыли вообще про этот регион. Ну или просто не хотят его упоминать, потому что у них совершенно другие целеполагания. В Кишинёве не настроены на конструктивный диалог и поиск компромисса в рамках урегулирования молдавско-приднестровского конфликта. Из этого следует, что в случае победы на выборах Майи Санду стоит ожидать негативных сценариев данного конфликта, вплоть до его возобновления», — заявил Денисов.

Действующая глава государства считает, что выборы пройдут и она обратно возьмёт всю вертикаль власти в свои руки и вместе с политическими элитами будет пытаться ситуативно разрешить эту проблему, рассказал эксперт. Однако перспектив мирного урегулирования конфликта, в случае победы Майи Санду, не прослеживается, считает политолог.

«О вероятности боевых действий пока не следует говорить, нагнетать ситуацию. У приднестровцев сейчас очень сложная ситуация, чтобы их ещё пугать заявлениями о боевых действиях. Но то, что действующий президент не настроен на дискуссию и честный диалог с приднестровцами, это совершенно очевидно. Они (действующая власть. — Прим. ред.) ничего не делают для того, чтобы существовал такой формат»,— заключил эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Молдавии 20 октября начались выборы президента. Среди кандидатов, баллотирующихся на этот пост, есть действующая глава государства Санду, а также кандидат от социалистов Стояногло. Всего в предвыборной гонке участвует 11 человек.

В Центральной избирательной комиссии Молдавии сообщили, что выборы в стране признаны состоявшимися. Предварительная явка на голосование превысила 39%.

За четыре дня до выборов российские аналитики указали, что власти Молдавии перед выборами президента республики и референдумом по вхождению в Евросоюз оказывают беспрецедентное давление на оппозицию. Предвыборная кампания, таким образом, стала «самой грязной» в стране за годы её независимости.