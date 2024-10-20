Штат Нью-Йорк, США, 20 октября, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Совокупный государственный долг всех стран мира в 2024 году может достичь рекордной отметки в 100 трлн долларов, его разрастание, происходящее в первую очередь по вине ведущих держав, — это «тикающая по всему миру фискальная бомба». Об этом сообщило 20 октября агентство Bloomberg.

Егор Алеев/ТАСС

В материале сказано, что уровень мировой долговой нагрузки продолжает расти повсеместно и на конец 2024 года может составить 94,8%.

«Высокая сумма долга и неопределённость в отношении фискальной политики в системообразующих странах, таких как Китай и США, могут вызвать значительные побочные эффекты в виде повышения стоимости заимствований и рисков, связанных с долгом, в других экономиках», — цитирует агентство мнение Международного валютного фонда (МВФ).

По словам аналитиков, данная ситуация представляет опасность для экономики, так как приближает наступление глобального экономического шока.

Как передавало ИА Регнум, ранее с аналогичным прогнозом выступил МВФ. По данным фонда, общий объём государственного долга всех стран превысит $100 трлн в 2024 году, что составит 93% от мирового валового внутреннего продукта.

Государственный долг США, по данным на 3 октября, достиг $35,67 трлн. Только за два предыдущих дня он вырос на $347,6 млрд.

Государственный долг Франции во втором квартале 2024 года вырос на 2,4 процентного пункта, достигнув 113% от национального ВВП. Ранее этот показатель снижался в течение трёх лет.

Россия при этом по итогам первого полугодия 2024 года заняла третье место среди крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем государственного долга на душу населения — $2076. В США тем временем этот показатель составил $104,5 тыс. на душу населения, в Японии — $70,4 тыс., в Италии — $51,9 тыс.