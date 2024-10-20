Домодедово, Московская область, 20 октября, 2024, 13:13 — ИА Регнум. В Московской области возбудили уголовное дело после дорожной аварии с участием грузовика в Домодедово, в результате которой погибли пять человек, заявила 20 октября глава пресс-службы регионального управления МВД РФ Татьяна Петрова.

МВД РФ

«Следователем Следственного управления УМВД России по г. о. Домодедово по факту ДТП, в результате которого погибло пять человек, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — процитировала Петрову пресс-служба ведомства.

Управление МВД по Московской области опубликовало две фотографии с места происшествия. На одной — грузовик Scania, перегородивший две полосы, на другой — практически полностью разрушенная от удара чёрная легковушка. Меньше всего пострадало место на переднем сиденье рядом с водителем. Место ДТП отгорожено, рядом стоит машина скорой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, дорожная авария в Домодедово произошла на 175-м километре автодороги А-107 примерно в 07:25 мск 20 октября. Как сообщили в полиции, водитель «Лады» 1999 года рождения выехал на встречку. Произошло столкновение с грузовиком. В результате водитель и четверо его пассажиров погибли.