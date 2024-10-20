* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 20 октября, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Бывший главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) во второй раз за год оштрафован за нарушение порядка деятельности иноагента, следует из данных картотеки.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Алексей Венедиктов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Признать Венедиктова Алексея Алексеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа», — говорится в материалах.

Сумма штрафа не уточняется. Статья предусматривает штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Два административных нарушения за год могут повлечь уголовную ответственность.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля Венедиктов был оштрафован на 45 тыс. рублей. В некоторых его публикациях в Сети с августа 2023 года отсутствовали соответствующие маркировки о том, что материал распространён лицом, осуществляющим деятельность иноагента.

22 апреля 2022 года Минюст РФ включил Венедиктова в список иностранных агентов. В феврале 2023-го Мосгорсуд не изменил это решение, оставив жалобу без удовлетворения.