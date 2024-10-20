Лондон, 20 октября, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Шестикратный олимпийский чемпион по велоспорту Крис Хой сообщил о выявленной у него четвёртой стадии рака предстательной железы. Об этом 19 октября сообщила газета The Guardian.

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По словам шотландского спортсмена, ему осталось жить от двух до четырёх лет. В сентябре он прошёл обследование, выявившее опухоль в плече. Повторное сканирование два дня спустя показало, что основная опухоль в предстательной железе, а метастазы распространились также на позвоночник, рёбра и иные части тела.

«Мы все родились, и все мы умираем, это просто часть процесса. Мне повезло, что есть лекарства, которые смогут продлить мою жизнь», — отметил Хой.

По его словам, из мужчин, которые впервые опробовали в 2011 году принимаемый спортсменом препарат, четверть всё ещё живы.

Хою 48 лет. За свою карьеру он завоевал шесть золотых и одну серебряную медаль Олимпийских игр, а также 11 раз становился чемпионом мира. В 2009 году спортсмен был посвящён в рыцари.

Как сообщало ИА Регнум, в январе главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пригласил Свена‑Йорана Эрикссона, у которого обнаружили рак, поработать в английском клубе в течение дня. Ранее 75‑летний шведский специалист заявлял, что мечтал тренировать «Ливерпуль». Клопп заверил, что гостю расскажут о развитии клуба и предложат на день взять на себя обязанности главного наставника команды.