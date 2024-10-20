Москва, 20 октября, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Россия по итогам 2023 года впервые за восемь лет сумела полностью самостоятельно обеспечить себя картофелем. Это следует из данных на сайте Росстата.

Илья Наймушин/РИА Новости

Согласно приведённым ведомством цифрам, в 2023 году уровень самообеспечения картофелем в России составил 101%, увеличившись на 6,5 процентного пункта.

Россия также полностью обеспечивает себя мясом и рыбой — на 101% и 152,9% соответственно. Потребность в яйцах закрыта на 98,6%, в молоке — на 86%.

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября президент России Владимир Путин продлил действие введённого в 2014 году эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции из стран Запада на 2025–2026 годы. Ранее он заявлял, что введение Россией данных ограничений способствовало развитию сельского хозяйства в стране. Он добавил, что отчасти то же самое сейчас происходит и в сфере промышленности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 сентября отметил, что за десять лет действия продовольственного эмбарго России удалось полностью импортозаместить весь ассортимент западного продовольствия собственными продуктами питания.