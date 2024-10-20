Дзержинск, Нижегородская область, 20 октября, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Четыре сотрудника пожарной части в Дзержинске получили осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника на промзону города, сообщил 20 октября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы ночью отразили атаку дронов ВСУ.

«По предварительным данным, четверо сотрудников пожарной части, расположенной на территории промпредприятия, получили лёгкие осколочные ранения — им оказана необходимая медицинская помощь, все отпущены домой», — написал Никитин в своём Telegram-канале.

Глава региона добавил, что оперативные службы ведут работы на месте падения обломков украинского дрона.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 20 октября над территорией Нижегородской области российские силы ПВО уничтожили восемь дронов украинской армии. Ещё 90 дронов были уничтожены за ночь над шестью регионами России: над Курской областью — 43, над Липецкой — 27, над Орловской — 18, над Белгородской — семь, над Брянской — шесть и над Подмосковьем — один БПЛА.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что обломки сбитого дрона рухнули на проезжую часть в районе Сырского Рудника в Советском округе Липецка. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сбитый в районе Раменского БПЛА летел в сторону столицы.