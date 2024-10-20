Домодедово, Московская область, 20 октября, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Пять человек погибли в результате столкновения левого автомобиля с грузовиком на 175-м км автодороги А-107 в городском округе Домодедово. Об этом сообщили в управлении МВД по Московской области.

МВД по Московской области

20 октября примерно в 07:25 мск водитель 1999 года рождения за рулём «Лады» выехал на встречку, где столкнулся с грузовой машиной «Сканиа».

«В результате ДТП водитель и четверо пассажиров легковушки погибли», — указано в Telegram-канале ведомства.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Из-за затруднённого движения водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября один человек погиб при столкновении двух грузовиков и трёх легковых автомобилей в Павло-Посадском городском округе в Московской области. Сотрудникам ГАИ предстоит установить все обстоятельства аварии.

7 октября на трассе М-2 «Крым» в Московской области водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями. Погибли трое членов одной семьи. По предварительным данным, причина аварии — отказ тормозов у китайского большегруза Howo.