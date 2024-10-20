Москва, 20 октября, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе интервью норвежскому каналу NRK не сумел сказать ничего внятного в ответ на вопрос об угрозе Китая и из-за этого выглядел довольно глупо. Об этом в воскресенье, 20 октября, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС Йенс Столтенберг

«Бывший генсек НАТО не смог ответить на простой вопрос: почему Запад считает Китай угрозой, если тот не осуществил ни одной военной интервенции за последние 40 лет. Столтенберг так и не сумел внятно ответить и выглядел весьма глупо», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам сенатора, доктрина Запада не выдерживает никакой критики и за пределами своей информационной монополии в западных странах и части незападного мира, она выглядит также беспомощно, как и экс-генсек НАТО.

Пушков уточнил, что западная доктрина также не выдерживает никаких фактов, и именно поэтому США и Евросоюз призывают установить над информацией полный контроль под видом борьбы с «дезинформацией» — фактами, которые вскрывают суть политики Запада.

«Без этого контроля Запад в своем нынешнем неолиберальном виде существовать не сможет. Информационная диктатура — неотъемлемое условие выживания неолиберальной «матрицы», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября постпред США при НАТО Джулианна Смит пожаловалась на то, что Китай якобы пытается склонить чашу весов украинского конфликта в пользу России. Она также бездоказательно обвинила Пекин в якобы поставках России продукции двойного назначения.

Президент РФ Владимир Путин 18 октября заявил, что США вынуждают страны Европы ухудшать отношения с Китаем, не спрашивая у них разрешения. По его словам, Вашингтон фактически заставляет НАТО и европейские государства влезать в Азию через структуры альянса.