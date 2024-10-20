Данидин, Новая Зеландия, 20 октября, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Аэропорт Данидин в Новой Зеландии ввёл «лимит на прощания», запретив пассажирам и провожающим обниматься дольше трёх минут. Соответствующее оповещение появилось на сайте воздушной гавани, предупреждающие таблички также размещены внутри её территории.

Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press

«Максимальное время объятий — три минуты. Для более нежных прощаний пользуйтесь, пожалуйста, парковкой», — гласят таблички.

Как отмечает CNN, новость об ограничениях быстро стала вирусной в социальных сетях и вызвала множество споров. Некоторые пользователи назвали такую политику «бесчеловечной».

Как передавало ИА Регнум, в России с марта 2024 года разрешили предъявлять электронный посадочный на самолёт вместо бумажного документа. Для подтверждения факта перелёта теперь достаточно в дополнение к электронному билету предоставить в бухгалтерию электронный посадочный талон, оформленный авиакомпанией при онлайн-регистрации на рейс.

Ранее в феврале стало известно, что группа депутатов Государственной думы готовит поправки в Воздушное законодательство РФ, которые запретят авиаперевозчикам рассаживать родителей и детей в самолётах.