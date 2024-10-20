Москва, 20 октября, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Третьяковская галерея приняла решение о включении отдела новейших течений, отвечающего за современное искусство России, в отдел искусств второй половины ХХ — XXI века. Об этом сообщила пресс-служба галереи.

Сергей Пятаков/РИА Новости

«В рамках планового изменения структуры Государственной Третьяковской галереи отдел новейших течений станет частью отдела искусства второй половины ХХ — ХХI века и продолжит заниматься изучением актуальных практик современного искусства», — написала 19 октября пресс-служба в Telegram-канале.

Экспериментальный фонд прежнего отдела живописи второй половины ХХ века перераспределят внутри нового подразделения галереи.

В пресс-службе подчеркнули, что и заинтересованность в продвижении и популяризации современного искусства сохраняется. Музей стремится привлекать молодых художников для культурного обмена. Так, уже запущена резидентская программа в филиале в Самаре. В её рамках приглашённые художники и специалисты из «нехудожественной» сферы совместно создают картины, проекты или программы. Галерея намерена воплотить такую программу и в Калининграде.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября две сотни художников обратились к Третьяковской галерее с письмом, в котором попросили не закрывать отдел новейших течений. Авторы письма отметили, что отдел создали в 2001 году для хранения и популяризации первой панорамной коллекции новейшего искусства России. Его же закрытие может заставить будущее поколение третьяковцев «рвать на себе волосы».