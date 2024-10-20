Москва, 20 октября, 2024, 10:42 — ИА Регнум. На страны БРИКС приходится более 20% мировых резервов золота. Об этом свидетельствуют данные Всемирного совета по золоту, сообщило 20 октября агентство «РИА Новости».

РИА Новости/Илья Наймушин

По итогам II квартала 2024 года, общие мировые объёмы золотых резервов составляли 29,03 тыс. тонн, причём 6,2 тыс. тонн (21,4%), пришлись на страны БРИКС, без учёта Эфиопии и Ирана, не представивших информацию о своих запасах.

В России, согласно данным совета по золоту, хранится 2,34 тыс. тонн драгоценного металла. Этот показатель самый большой среди всех стран БРИКС. Доля России во всех мировых запасах составляет 8,1%, в БРИКС — 37,6%.

В Китае хранится 2,26 тыс. тонн золота. Доля в мировых запасах — 7,8%, в БРИКС — 36,4%.

Запасы Индии составили 840,76 тонны, доля в БРИКС — 13,5%. У Саудовской Аравии 323 тонны с долей в БРИКС 5,2%, у Бразилии — 129,7 тонны (2,1%), у Египта — 126,57 тонны (2,03%), у ЮАР — 125,44 тонны (2,02%) и у ОАЭ — 74,5 тонны (1,2%). Их доли в мировых запасах золота составляют менее трёх процентов.

Отмечается, что США обладают наибольшим в мире запасом золота — 8,1 тыс. тонн. На долю этой страны приходится почти треть от всех мировых резервов. Германия на втором месте — её запасы составляют 3,35 тыс. тонн (11,6% — доля в мировых запасах), на третьем Италия — 2,45 тыс. тонн (8,5%), на четвёртом Франция — 2,44 тыс. тонн (8,4%) и на пятом месте Россия.

Как сообщало ИА Регнум, председатель правительства РФ Михаил Мишустин 14 октября заявил на экспортном форуме «Сделано в России», что, по прогнозам экономистов, к 2028 году доля стран БРИКС составит 38% мирового валового внутреннего продукта (ВВП).

Президент России Владимир Путин 18 октября на Деловом форуме в Москве заявил, что роль БРИКС в глобальной экономике будет только расти. Входящие в объединение страны сегодня являются драйверами экономического мирового роста. Совокупный ВВП БРИКС превышает $60 трлн.