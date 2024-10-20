На страны БРИКС приходится более 20% мировых резервов золота
Всемирный совет по золоту: на страны БРИКС приходится более 20% мировых резервов
Москва, 20 октября, 2024, 10:42 — ИА Регнум. На страны БРИКС приходится более 20% мировых резервов золота. Об этом свидетельствуют данные Всемирного совета по золоту, сообщило 20 октября агентство «РИА Новости».
По итогам II квартала 2024 года, общие мировые объёмы золотых резервов составляли 29,03 тыс. тонн, причём 6,2 тыс. тонн (21,4%), пришлись на страны БРИКС, без учёта Эфиопии и Ирана, не представивших информацию о своих запасах.
В России, согласно данным совета по золоту, хранится 2,34 тыс. тонн драгоценного металла. Этот показатель самый большой среди всех стран БРИКС. Доля России во всех мировых запасах составляет 8,1%, в БРИКС — 37,6%.
В Китае хранится 2,26 тыс. тонн золота. Доля в мировых запасах — 7,8%, в БРИКС — 36,4%.
Запасы Индии составили 840,76 тонны, доля в БРИКС — 13,5%. У Саудовской Аравии 323 тонны с долей в БРИКС 5,2%, у Бразилии — 129,7 тонны (2,1%), у Египта — 126,57 тонны (2,03%), у ЮАР — 125,44 тонны (2,02%) и у ОАЭ — 74,5 тонны (1,2%). Их доли в мировых запасах золота составляют менее трёх процентов.
Отмечается, что США обладают наибольшим в мире запасом золота — 8,1 тыс. тонн. На долю этой страны приходится почти треть от всех мировых резервов. Германия на втором месте — её запасы составляют 3,35 тыс. тонн (11,6% — доля в мировых запасах), на третьем Италия — 2,45 тыс. тонн (8,5%), на четвёртом Франция — 2,44 тыс. тонн (8,4%) и на пятом месте Россия.
Как сообщало ИА Регнум, председатель правительства РФ Михаил Мишустин 14 октября заявил на экспортном форуме «Сделано в России», что, по прогнозам экономистов, к 2028 году доля стран БРИКС составит 38% мирового валового внутреннего продукта (ВВП).
Президент России Владимир Путин 18 октября на Деловом форуме в Москве заявил, что роль БРИКС в глобальной экономике будет только расти. Входящие в объединение страны сегодня являются драйверами экономического мирового роста. Совокупный ВВП БРИКС превышает $60 трлн.