Якутск, 20 октября, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Два человека пострадали при опрокидывании лодки на реке Вилюй в Якутии. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе Восточного управления СК РФ на транспорте.

Иван Шилов ИА Регнум

Днём ранее на песчаном берегу «Татар» перевернулась аэролодка, на борту которой находились два человека. Обоих госпитализировали в медучреждение.

«Следователями проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта»)», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября двое мужчин погибли, ещё один попал в больницу после опрокидывания моторной лодки на Ладожском озере. Транспортная прокуратура начала проверку, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.