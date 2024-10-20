Липецк, 20 октября, 2024, 10:12 — ИА Регнум. На территории Липецка вводится красный уровень опасности беспилотных летательных аппаратов, на территории Липецкой области — режим воздушной опасности. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка! <…> На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал он в своём Telegram-канале.

В связи с этим глава области рекомендовал гражданам по возможность остаться дома и не подходить к окнам, при нахождении на улице зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход и оставаться в безопасном месте до отбоя тревоги.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 20 октября российские силы противовоздушной обороны обезвредили в общей сложности 110 украинских дронов. Из этого числа 43 БПЛА нейтрализовали в Курской области, 27 в Липецкой области, 18 — в Орловской и восемь — в Нижегородской. Также в Белгородской области удалось уничтожить семь беспилотников, а над Брянской и Московской областями —шесть и один дрон соответственно.

Позднее в этот же день глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в результате атаки четырёх дронов на территорию промышленной зоны в Дзержинске пострадали четыре человека. По его словам, всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.