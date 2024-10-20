Ньюарк, США, 20 октября, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Российский капитан и форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Нью-Джерси Дэвилз».

Сергей Бобылев/ТАСС

Встреча прошла на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 6:5.

Основное время матча закончилось с ничейным счётом 5:5. В составе «Кэпиталз» голами отличились Том Уилсон (6-я минута), Коннор Макмайкл (11-я), Овечкин (15-я), Эндрю Манджапане (30-я) и Дилан Строум (33-я). У «эвилз» шайбы забросили Эрик Хаула (5-я), оформивший в матче дубль Нико Хишир (обе — 21-я,) Доусон Мерсер (44-я) и Даги Хэмилтон (53-я, при игре 6 × 5).

Автором победного гола «Вашингтона» стал Уилсон (64-я), который таким образом также смог оформить во встрече дубль.

Эта шайба стала для Овечкина первой в сезоне 2024/25 и 854-й в его заокеанской карьере. Таким образом российский хоккеист сократил разрыв от лидера по этому показателю в НХЛ Уэйна Гретцки до 40 голов.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября Овечкин опрокинул судью в ходе матча с «Нью-Джерси». Удар был направлен на словацкого форварда «Дэвилз» Томашу Татару, однако российский хоккеист также опрокинул арбитра на скамейку «Нью-Джерси».

Издание Forbes 10 октября сообщило, что Овечкин больше не является самым высокооплачиваемым игроком НХЛ и сместился в этом рейтинге на второе место. На первое место вышел американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс с доходом в 21,7 млн долларов.