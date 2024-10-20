* физические лица, признанные в РФ иностранным агентом

Москва, 20 октября, 2024, 09:29 — ИА Регнум. Украино-израильская медиакомпании Yoola Labs Ltd оплачивала создание видеоконтента, размещаемого в соцсетях блогером Юрием Дудем и рэпером Алишером Моргенштерном (оба — физические лица, признанные в РФ иностранным агентом). Это 20 октября следует из гражданского иска юристов блогера.

Александр Вильф/РИА Новости Юрий Дудь (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«В Минюст России из Федеральной службы по финансовому мониторингу поступила информация о получении административным истцом денежных средств из иностранных источников, а именно получал денежные средства от Yoola Labs Ltd (Израиль) Украина в период с августа 2017 по июнь 2020 года по 36 операциям в качестве покупки прав на видеоконтент», — привёл выдержку из документов ТАСС.

В Минюсте уточнили, что Моргенштерн с 2020 по 2022 год получил от Yoola Labs Ltd переводы на сумму более 29 миллионов рублей за посты политического содержания в Telegram-канале «Не Моргенштерн».

Как сообщало ИА Регнум, Минюст внёс Дудя в реестр иноагентов в апреле 2022 года. Блогер неоднократно нарушал закон об иностранных агентах. Так, с середины марта 2024 года он прекратил помечать публикации в Telegram-канале соответствующей маркировкой. В отношении Дудя 12 октября завели административное дело после интервью с российским дизайнером Артемием Лебедевым. Отмечалось что блогер разместил на YouTube видеоматериал без указания на то, что он произведён и распространяется иностранным агентом.

Моргенштерн в ноябре 2021 года уехал из России из-за обвинения в продаже наркотиков в интернете. В мае 2022-го он был включён в список физлиц-иноагентов. После этого его неоднократно штрафовали за непредоставление или несвоевременное предоставление иноагентом сведений, требуемых по закону. Так, 8 сентября в отношении Моргенштерна возбудили уголовное дело в связи с уклонением от исполнения обязанностей иноагента. А 12 октября он не смог оспорить третий штраф за нарушение законодательства.